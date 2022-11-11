شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية إبراهيم عادل لتدعيم بيراميدز بعد انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إبراهيم عادل صانع ألعاب بيراميدز جاهزًا من الناحية الطبية والفنية لتدعيم صفوف فريقه فى المباريات المقبلة، وعقب انتهاء فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.

حيث تماثل إبراهيم عادل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الأمامية خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، وواصل اللاعب التأهيل حتى أصبح جاهزًا.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز للتدريبات الجماعية بداية من الأحد المقبل استعدادا لاستئناف مباريات الدوري والكأس، بعدما حصل الفريق على راحة 3 أيام بعد الفوز على فريق نيجليك بطل النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في إطار إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحصد بطاقة التأهل لدور المجموعات.