شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن التعاقد مع الناشئ مصطفى أسامة و تصعيدة للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صابر عيد المدير الرياضي بنادى غزل المحلة ضم الناشئ مصطفى أسامة لفريق الشباب مواليد 2002 خلال الأيام الماضية عقب خضوع اللاعب للاختبار و أتمام التعاقد معه و يلعب بمركز الجناح الايسر .

وقرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة تصعيد اللاعب مصطفى أسامة للتدريبات مع الفريق الأول حاليا حيث شارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام المنصورة وظهر بشكل قوى أقنع مسئولي النادى من التعاقد معه .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية و التمكن الى التأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز و تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى و التي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.