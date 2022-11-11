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شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا فى رسالة لجمهور الزمالك: "Yes I can" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة شخصية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ووجه دونجا رسالة لجماهير الزمالك، حيث علق على صورته: "Yes I can" (نعم أستطيع).
ويخوض "دونجا"، برنامجا تأهيليا بشكل يومى، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، استعدادا للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.
وكان الجهاز الفني والجهاز الطبي قد رفض الاستعجال فى عودة اللاعب نبيل عماد "دونجا" ويشارك فى التدريبات بشكل تدريجي مع نهاية شهر نوفمبر الجارى.
وكان نبيل عماد دونجا خضع لجراحة فى غضروف الركبة بعدما أصيب فى معسكر منتخب مصر الأخير.