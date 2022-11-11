شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا فى رسالة لجمهور الزمالك: "Yes I can" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة شخصية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ووجه دونجا رسالة لجماهير الزمالك، حيث علق على صورته: "Yes I can" (نعم أستطيع).