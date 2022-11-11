شكرا لقرائتكم خبر عن " كهربا " يؤدى مناسك العمرة قبل العودة الى تدريبات الاهلى .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى على تأدية مناسك العمرة حاليا بالمملكة العربية السعودية قبل العودة الى الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

و يخضع الثنائى محمود كهربا وعلى لطفى لاعبا النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق قبل أول مران للمارد الاحمر المقرر له الاثنين المقبل وذلك للتأكد من سلامتهم بعد معاناة الثنائى من نزلة برد شديدة ألزمتهم الفراش خلال الايام القليلة الماضية.

وحدد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى برنامج تحضير الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري في شهر نوفمبر الجاري لظروف معسكر منتخب مصر، والذى يتخلله مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، حيث تدرب الفريق حتى أمس الثلاثاء قبل الحصول على راحة لمدة 5 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري