شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يفوز على تونس بثلاثية ويقترب من التأهل لكأس أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز نظيره التونسى بنتيجة 3/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المقامة بالجزائر و المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

جاءت أهداف منتخب مصر للناشئين عن طريق أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس ثم عزز عمر سيد معوض بالدقيقة 52 بالهدف الثانى من الانفراد بالمرمى وقلص لاعبى منتخب نسور قرطاج الفارق بهدف في الدقيقة 80 ثم أحرز حسام عادل الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء .

ويعد فوز منتخب مصر للناشئين ، هو الأول في منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية حيث كان تعرض للهزيمة أمام المنتخب الليبى في الجولة الأولى .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب و تألق الحارس عبد المنعم تامر عقب أنقاذ أكثر من كرة خطيرة من قبل لاعبى المنتخب التونسى .

و خاض منتخب مصر للناشئين المباراة بتشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو عبريال، علي إيهاب، مروان محمود، عمر معوض، عمر خضر .

الهجوم: أيمن أمير .