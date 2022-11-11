أشرف حكيمي.. رحالة يحمل علم المغرب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

رغم أن بطل قصتنا لم يتجاوز الـ 24 عامًا، إلا أنه يحمل في جعبته 8 بطولات كبرى: كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني مع ريال مدريد السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند والدوري الإيطالي مع إنتر ميلان الإيطالي والدوري والسوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

الرحالة المغربي أشرف حكيمي الذي فضّل حمل علم بلاده في أوروبا على حساب إسبانيا التي نشأ بها في مدينة خيتافي ليتحلق بفريق الحي الذي يسكنه كولونيا أوفيجيفي قبل أن تلتقطه أكاديمية ريال مدريد في 2006 فيقول والده عن عرض الاختبار بالفريق الملكي:"كعاشق لريال مدريد وافقنا على الفور".

وتدرج اللاعب الذي انضم لأول مرة لمنتخب المغرب بفريق 14 عامًا، بفرق الفئات السنية بنادي ريال مدريد حتى صُعد للفريق الأول وهو في عامه الـ19 تحت قيادة المدير الفني الفرنسي للفريق الأول زين الدين زيدان في الوقت الذي يرتدي قميص منتخب بلاده الأول:"ثقافتي مغربية؛ في البيت نتحدث العربية، نأكل الطعام المغربي وأنا مسلم بالممارسة وشاهدت مباريات المنتخب المغربي مع والدي، والذي أخبرني الكثير عن لاعبين سابقين كانوا رائعين".

ولكن رغم تتويج اللاعب الذي عمل والده بائعًا متجولاً في إسبانيا بـ4 بطولات بقميص ريال مدريد إلا أنه لم يحجز مقعده كأساسي بالفريق الملكي:"عندما تنضم إلى ريال مدريد للمرة الأولى قادما من كاستيا، من الطبيعي أن النادي لا يراهن كثيرًا عليك لأنك تكون لاعبا شابًا" ليكتب فصلاً جديدًا في رحلته بدوري آخر وهو الألماني فقد ضمه نادي بوروسيا دورتموند لمدة موسمين مع وجود بند بأحقية الشراء.

وتوهّج اللاعب الذي سجل هدفين خلال 17 مباراة بقميص ريال مدريد في الدوري الألماني؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 17 آخرين لزملائه خلال 73 عامًا ولكن لأمور تعاقدية خاض رحلة جديدة في دولة ثالثة وهي إيطاليا عبر بوابة إنتر بعقد يمتد لـ 5 مواسم ليحصد معه لقب الدوري بعدما سجّل 7 أهداف وصنع 11 هدفًا بقميص ناديه.

وكان هو الموسم قبل أن يضمه العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لصفوفه في يوليو الماضي بليلة قدم خلالها صفقات كبيرة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الإسباني سيرخيو راموس لتبدأ صفحة جديدة في مشوار الرحالة المغربي:"أحد أسباب انتقالي إلى باريس هو وجود جالية عربية مسلمة كبيرة هنا. كنت أعرف أنني سأشعر وكأنني في وطني من حيث الثقافة"، ليُشارك الغزال كما لُقب في كاستيا ـ فريق شباب ريال مدريد ـ بقميص باريس حتى الآن في 61 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 لزملائه.

ليُبدي الظهير الأيمن الدولي حماسه بعد إعلان المدير الفني لمنتخب بلاده تواجده في القائمة التي ستُشارك بكأس العالم قطر 2022، بقوله:"فخور وسعيد للغاية لأنني قادر على تمثيل بلدي مرة أخرى في كأس العالم.. مقتنعون بأننا سنُقدم كل شيء في كل مباراة لبلدنا.. دائمًا".