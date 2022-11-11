منتخب مصر للناشئين يهزم تونس بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق منتخب مصر للناشئين فوزًا هامًا على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويليه بالجزائر.

وأقيمت مباراة مصر وتونس للناشئين في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وجاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أيمن عبدالعزيز وعمر معوض وحسام عادل في الدقائق 15 و54 و90 على التوالي.

وشهدت المباراة حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذي، برفقة إيهاب الكومي عضو المجلس ورئيس البعثة لمؤازرة المنتخب.

وكان المنتخب افتتح مشواره في تصفيات أفريقيا للناشئين بالخسارة أمام ليببا بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي صغار الفراعنة مع المغرب في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف على ملعب الرويبة.