السامبا.. رقصات العبيد التي أدمنها ملوك كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يتميز كل منتخب في العالم بلقب له جذور ثقافية وحضارية في بلده، وقد تتميز بعض المنتخبات الأخرى بالألوان والحيوانات أيضاً.

ومع انطلاق البطولات القارية الكبرى، يزداد حماس الجماهير التي ترتدي بعض الملابس التي توحي بلقب المنتخب الذي تشجعه، في الملاعب التي تستضيف مباريات منتخباتهم، كما أنهم يرسمون بعض الرموز على وجوههم وأجسادهم، لإبراز لقب منتخب بلادهم.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والتي تُقام في قطر للمرة الأولى في التاريخ، يشارك 32 منتخبا من مختلف قارات العالم، وكل منتخب يحمل لقبًا تعود تسميته إلى سبب معين، ويميز هذا اللقب منتخب ما عن باقي المنتخبات الأخرى، وهنا البداية مع منتخب فرنسا.

يعد منتخب البرازيل أكثر المنتخبات المشاركة في مونديال قطر تحقيقا للكأس العالم، حيث توج بـ 5 نسخ حتى الآن كان اخرها في البطولة التي احتضنتها كوريا واليابان عام 2002.

وتفضل الجماهير الأرجنتينية اطلاق اسم راقصي السامبا" أو "منتخب السامبا" على منتخب بلادها، التي لها دلالة تعود لاشتهار لاعبي البرازيل بالسرعة والمهارة والرقص بالكرة كما يحلو لسكان مدينة ريو دي جانيرو التي يشتهر عنها رقص "السامبا".

تعد "السامبا" أحد أشهر أنماط الموسيقى والرقص التي ظهرت على الإطلاق في البرازيل ، فقد تطورت السامبا في ريو دي جانيرو بحلول أوائل القرن العشرين ونمت لتصبح الموسيقى والرقص النموذجية المرتبطة بالكرنفال في ريو دي جانيرو بإيقاعها الغني والمتناغم وحركات الرقص الحسية في كثير من الأحيان، ثم انتشرت حول العالم كواحدة من أكثر الأساليب المعدية والشعبية من قارة أمريكا الجنوبية.

يُعتقد أن كلمة "سامبا" مشتقة من مصطلح "كيمبوندو" الأنجولي" سيمبا، والذي يشير إلى "دعوة للرقص" بالإضافة إلى تسمية مشتركة لحفلات الرقص التي يقيمها العبيد والعبيد السابقون في المناطق الريفية في ريو دي جانيرو.

وتعود جذور كلمة "سامبا" إلى تجارة الرقيق الأفريقية التي تعود إلى زمن أبعد بكثير من كرة القدم، فالكرة ورقصة "السامبا" أصبح كلاهما نقطة جذب للعبيد السود السابقين من المزارع وأحفادهم الباحثين عن عمل مدفوع الأجر.

وخلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، أسست الطبقة العاملة السوداء في ريو دي جانيرو مدارس السامبا التي تنظم الكرنفال اليوم بشكله الحالي، وفي هذه الأثناء بدأت كرة القدم باعتبارها حكرا للهواة على البيض الأثرياء ولم تفتح الرياضة أبوابها إلا ببطء.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بقطر، بجانب منتخبات كل من صربيا، سويسرا والكاميرون.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بقطر بمواجة صربيا، ثم الاصطدام بمنتخب سويسرا ، بيتما سيواجه البرازيل في ختام دور المجموعات.