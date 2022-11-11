ميسي على رأس قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، قائمة التانجو والتي ستشارك في منافسات كأس العالم 2022.

ويشارك منتخب الأرجنتين في مونديال قطر - والذي ينطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر - بجوار السعودية والمكسيك وبولندا.

وشهدت قائمة التانجو تواجد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالإضافة إلى باولو ديبالا لاعب روما، بجانب أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، رولي، أرماني.

خط الدفاع: مولينا، مونتيل، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، خوان فويث.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك اليستير، رودريجز، إينزو فرنانديز، بالاسيوس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا، خواكين كوريا، نيكولاس جونزاليس، جوليان ألفاريز.