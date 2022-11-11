الامارات | "اللاعب الكاتب".. إبراهيموفيتش في "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف فعاليات الدورة الـ41 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، أكبر معرض للكتاب في العالم، السويدي العالمي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد ألمع نجوم كرة القدم العالمية، في جلسة حوارية خاصة الأحد في الساعة التاسعة مساء.

ولم يكتفِ إبراهيموفيتش بتسجيل أجمل الأهداف في ملاعب كرة القدم العالمية فحسب، وإنما حقق إنجازات في صناعة النشر حول العالم مع النجاح الكبير لكتبه الأكثر مبيعاً والتي تشمل "أنا زلاتان"، و"أنا كرة القدم: زلاتان إبراهيموفيتش"، و"أدرينالين: قصصي التي لم ترو"، وأحدث إصداراته التي يترقبها القرّاء "قصتي التي لم تروَ".

بدأ زلاتان إبراهيموفيتش مسيرته الرياضية مع نادي "مالمو" السويدي في عام 1999، وخاض أكثر من 100 مباراة مع المنتخب السويدي، ولعب مع عدد من أعرق الأندية الأوروبية، منها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، حيث كانت صفقة انتقاله إلى العملاق الإسباني واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، قبل الانتقال إلى ميلان، وله تاريخ حافل في كرة القدم الاحترافية حيث حقّق 34 لقباً وسجّل 600 هدف تقريباً.