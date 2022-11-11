شكرا لقرائتكم خبر عن منة وليد تتوج ببطولة أفريقيا لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية منة وليد ببطولة أفريقيا لسيدات الاسكواش، التي أقيمت بزيمبابوي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة 15 دولة أفريقية.

وفازت منه وليد في المباراة النهائية على مواطنتها كنزي أيمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحقق منتخب مصر للسيدات وكذلك منتخب الرجال، بطولة أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا للرجال وكذلك السيدات، بنفس النتيجة، شوطين مقابل شوط، كما فرضت مصر هيمنتها على الألقاب الفردية أيضا.

ضمت البعثة الرسمية لمصر المشاركة فى البطولة من إداريين ولاعبين ، دكتور حسام محمد جاد رجب رئيسا للبعثة .