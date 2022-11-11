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الهاني سليمان يتوجه إلى السعودية لأداء "العمرة "

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القاهرة - سامية سيد - استغل الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لنادي سموحة فترة توقف بطولة الدوري العام المصري لنهاية الشهر الحالي وقام بتقديم طلب للجهاز الفني بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق وإدارة نادي سموحة وذلك لأداء العمرة والسفر لأراضي المملكة العربية السعودية وتم السماح له بذلك.

 

 توجه حارس نادي سموحة  للمملكة العربية السعودية  لأداء العمرة  اليوم ، ويعود بعد ايام لبدء الاستعداد لاستئناف الدورى .

 

وخاض فريق سموحة مبارتين وديتين امام فريق العامرية وفاز ب 9 اهداف مقابل لاشى ، وامام الحمام وفاز بهدفين استعداد لمباراه الاسماعيلى فى الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.

 

1f820ce0-4d9a-4044-b220-f84c92fcd056الهانى سليمان يطير لاداء العمرة 
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الهانى سليمان يتوجه للسعودية 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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