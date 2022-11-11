شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح أحمد فتحى حرية تحديد مصيره خلال انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولى نادى بيراميدز، أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق، حرية تحديد مصيره فى انتقالات شهر يناير المقبل، خاصة وإن تعاقد اللاعب ينتهى مع الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى.

وأكد مسئولى بيراميدز لأحمد فتحى إنهم لن يقفوا فى طريقه وفى حالة تلقيه أى عروض للرحيل وأبدى اللاعب رغبته فى ذلك فسيقومون بالموافقة على العرض، خاصة وإن الجوكر يعد من أبرز اللاعبين فى صفوف الفريق، إلا إن عدم مشاركته فى الفترة الأخيرة تعود للرؤية الفنية لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى.

فى الوقت ذاته، بدأ أحمد فتحي، دراسة قرار اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى.

وكان تعاقد بيراميدز مع فتحى فى 11 أبريل 2020 بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي، وأصبح الجوكر من نجوم الفريق الأزرق فى الموسم الأول، قبل أن يبتعد عن المشاركة برؤية فنية من اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، الأمر الذى دفعه لدراسة قرار الاعتزال بنهاية عقده.

ويرغب فتحي فى إنهاء مسيرته بشكل احترافى رافضًا مقترحات الانتقال لأندية أقل من مستوى بيراميدز، رغم قدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يحدد الجوكر مصيره بشكل نهائي فى الفترة المقبلة.