شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض التفريط في نجومه خلال انتقالات يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى التفريط في نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل الحفاظ على قوام سيد البلد وتلبية طموحات الإدارة في المنافسة على المربع الذهبى خلال الموسم الحالي بعد الإخقاق فى الموسم المنقضى.

ويرى مسئولو الاتحاد السكندرى أن دعم الفريق والحفاظ على القوام الأساسى هذا الموسم على رأس أولوياتهم خوفاً من تعرض الفريق لنفس ظروف الموسم الماضى والصراع على البقاء في الدورى حتى الجولات الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، عقد اجتماع مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش في حضور اللجنة الفنية المسؤولة عن كرة القدم، برئاسة أحمد عبد المجيد ومحمد سلامة ومحمد البحيرى عضوي اللجنة، من أجل وضع الأهداف المحددة من الفريق خلال المرحلة القادمة.

وتأتي جلسة مصيلحي مع زوران للحديث عن خارطة طريق زعيم الثغر في الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة جديدة وهي كأس الرابطة ويبدأ مشوار البطولة من يوم 19 نوفمبر.

ويناقش مجلس الإدارة مع المدير الفني الصربي احتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة، ولن يتم التعاقد أو الاستغناء عن أي لاعب إلا باختيار المدير الفني؛ لأنه مسئول مسئولية تامة عن الفريق.