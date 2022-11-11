شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. القهوة سبب إطلاق لقب " لوس كافيتيروس" على منتخب كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر منتخب كولومبيا من أشهر منتخبات أمريكا الجنوبية، وعلى مدار تاريخه ضم العديد من النجوم في كرة القدم، وقدم مردوداً طيباً خلال مشاركته في الأحداث الرياضية الكبرى.

يطلق على منتخب كولومبيا لقب (لوس كافيتيروس) وهو لقب يعنى "من يصنعون القهوة أو يشربونها" وهو الأمر الذى يقوم به الكولومبيون، وقد حصل المنتخب الكولومبى على اللقب كإشارة إلى أكبر صادرات دولتهم وهى القهوة.

يمتلك المنتخب الكولومبي تاريخاً طويلاً، حيث شارك في كأس العالم لكرة القدم 6 مرات وفي كوبا أمريكا 21 مرة، ويعتبر أفضل تصنيف عالمي وصل إليه المنتخب الكولومبي هو التصنيف الثالث عالمياً، وذلك في عام 2013، بينما كن أدنى تصنيف وصل إليه هو المركز الـ 54 وذلك في عام 2011.

حصد منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا في عام 2001، بينما حصد المركز الثاني ولقب الوصيف في عام 1975، والمركز الثالث في أعوام " 1987، 1993، 1995، 2016"، فيما حصد المركز الرابع مرتين عامي "1991، 2004"، ويعتبر أفضل مركز وصل إليه في كأس العالم في عام 2014، عندما وصل إلى الدور ربع النهائي.