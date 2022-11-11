شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يحاضر الحكام و المراقبين بالأقصر 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، محافظة الأقصر يوم 14 نوفمبر الجاري للإجتماع بالحكام و المراقبين ، بجانب الإحتماع أيضا بلجنة الحكام لمنطقة الأقصر لكرة القدم.

كما يتم حاليا التنسيق لزيارة كلاتنبرج لمحافظات مصر خلال الأيام المقبلة للاجتماع بالحكام و المراقبين و لجان الحكام الفرعية في جميع المحافظات.

من ناحية اخرى عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج،، رئيس لجنة الحكام فى الساعات الماضية جلسة بالفيديو "زووم" مع حكام الدوري، لمناقشة وتقييم الأداء التحكيمي، خلال الفترة الماضية.

وحرص كلاتنبرج على منح الحكام بعض التعليمات من خلال ملاحظاته على الأداء في أول ثلاث جولات من الدوري، كما شرح بعض اللقطات التي أحدثت جدلا في الشارع الرياضي.

حضر الجلسة أحمد أبو العلا مدير إدارة الحكام وسكرتير عام اللجنة، والذى قدم نصائحه للحكام في الفترة المقبلة، ووضع برنامجا مكثفا لتطوير الأداء في فترة التوقف لاستغلالها على الوجه الأكمل.

كما حضر محمد فاروق وتامر دري عضوا لجنة الحكام والمكلفين بادارة اللجنة خلال تواجد كلاتنبرج في قطر لتحليل كاس العالم.