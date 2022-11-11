شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مواليد 2006 يتقدم على تونس بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق المهاجم أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب .

ويخوض منتخب مصر للناشئين بتشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو عبريال، علي إيهاب، مروان محمود، عمر معوض، عمر خضر .

الهجوم: أيمن أمير .