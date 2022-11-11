الامارات | شباب الأهلي يتخطى "العميد" ويعتلي قمة الدوري بـ 22 نقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي انتصاراته بتغلبه اليوم على ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق "فرسان دبي" فوزه الخامس توالياً، ويرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تلقى "العميد" خسارته الرابعة توالياً، وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ 12. وشهدت المباراة رفع الجماهير لصورة كبيرة للمدرب السابق لشباب الأهلي والمنتخب الوطني، المهندس مهدي علي، حيث تمنوا الشفاء له، بعد الحادث الذي تعرض له أخيرا، ويخضع بسببه حاليا للعلاج.

وشهد الشوط الأول تفوق النصر في الاستحواذ بنسبة 57%، مقابل 43% لشباب الأهلي، لكن "فرسان دبي" تفوق في الجوانب كافة خصوصاً على مستوى الهجوم، إذ سدد لاعبوه 8 كرات على مرمى أحمد شامبيه وجاءت ثلاث كرات باتجاه المرمى وحصل الفريق على أربع ركلات ركنية، بينما لم يسدد "العميد" أي كرة باتجاه مرمى حسن حمزة رغم محاولاته الأربع طوال الشوط.

وسجل شباب الأهلي هدفه الأول عن طريق تسديدة بمهارة من البرازيلي خيسوس بعد تمريرة من زميله الارجنتيني كارتابيا (21). وحاول النصر في الشوط الثاني تدارك الموقف دون جدوى، ليضيف شباب الأهلي الثاني والثالث عن طريق كاراتبيا في الدقيقتين 85 و90 بمهارة كبيرة.

