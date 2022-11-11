الامارات | بني ياس يجدد عقد الحارس فهد الظنحاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بني ياس اليوم عن تمديد عقد حارس مرماه فهد الظنحاني "31 عاما" حتى صيف 2027، بحسب ما ذكر عبر حسابه على تويتر. وضمن الظنحاني، بهذا العقد أن يستمر في الملاعب حتى عامه الـ36. وكانت بداية فهد الظنحاني مع الوحدة، الذي أمضى بين صفوف الفريق الأول ثلاث مواسم، منذ موسم 2011-2012، دون أن يُشارك في أي مباراة بالدوري.

وانتقل بعدها الحارس إلى صفوف دبا، والذي أمضي معه موسمين، خاض خلالها 48 مباراة بقميص النواخذة. ودفع تألق فهد الظنحاني، بني ياس للتعاقد معه اعتباراً منذ موسم 2018-2019، وخاض معه حتى الآن 104 مباراة في بطولة الدوري. واستقبلت شباك الظنحاني حتي الجولة التاسعة 13 هدفاً. ويستعد السماوي للقاء الوصل غدا ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.