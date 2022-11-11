شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 11 / 11 / 2022 العديد من الاحداث والاخبار الرياضية التى نشرت على "موقع الخليج 365" ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تعرف على موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لودية بلجيكا

انضم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى لمعسكر منتخب مصر أمس استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت ، على أن ينضم باقي المحترفين في الخارج للمعسكر في الكويت.

أعلن نادي فيوتشر عن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية، والذي تم تشكيله مؤخرا بالنادي، حيث تتولى فايزة حيدر مسؤولية الإدارة الفنية للفريق

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى تجميد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق وإبعاده عن المشاركة مع المباريات مع الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم ملف تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة ثلاثي الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتبار أن عقود الثلاثي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن تجديد عقود الثلاثي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة قطاع الكرة بالنادي الأهلي.

طالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة متابعة جميع اللاعبين خلال فترة الإجازة الحالية التى منحها للاعبين لمدة 4 أيام.

ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمعسكر منتخب مصر فى الكويت يوم 14 نوفمبر الجارى، استعدادا للمباراة الودية المرتقبة أمام بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

يُنهي النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر أيمن أشرف لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء فحوصات طبية على الركبة.