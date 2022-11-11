شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون باهر المحمدى ثالث لاعبى الإسماعيلى حضوراً أمام بلجيكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدولي باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن يكون ثالث لاعبي الدراويش حضوراً ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول في المباريات الودية ضد منتخب بلجيكا.

حيث شارك الثنائي حسني عبد ربه وأحمد فتحي فى فوز منتخب مصر على نظيره البلجيكي برباعية نظيفة يوم 9 فبراير 2005.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد ضم ممثلا وحيدا عن الإسماعيلي فى المعسكر الذى سيقام على فترتين من يوم 7 حتي 18 نوفمبر الجاري.

ويذكر أن قائد الدراويش الثاني، هو المدافع الوحيد الذى يتواجد فى المعسكر للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب البرتغالي.