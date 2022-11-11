شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يحتفل بعيد ميلاد ماسيل كولر..نتمنى عيد ميلاد سعيد لمدربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد مدربه السويسري مارسيل كولر، عن طريق نشر صوره له على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق النادي الأهلي على الصورة المنشورة بـ" نتمنى عيد ميلاد سعيد لمدربنا مارسيل كولر، استمتع بيومك يا كوتش"



تغريدة النادي الاهلي على تويتر

وفي وقت سابق، حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحفيز بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر من أجل استعادة مستواه المعهود، في ظل اقتناع المدرب السويسري بإمكانيات اللاعب وطالبه بضرورة بذل الجهد في التدريبات والاهتمام بلياقته البدنية، باعتبار أن أكثر مشكلة تواجه اللاعب هي إهماله في حالته البدنية والتي تسببت في حدوث أكثر من إصابة للاعب في الفترة الماضية.

كما ركز كولر على تخصيص تدريبات منفردة لبيرسي تاو من أجل مساعدته في حل مشكلة إنهاء الهجمة واللمسة الأخيرة في الكرة، مع ضرورة التركيز على التعامل بشكل جيد مع باقي زملائه والتعاون معهم وتنفيذ التعليمات المطلوبة منه حتى يكون له دور أكبر مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعدما بدأ المشاركة تدريجيا في المباريات.

ويفاضل محمد محمود لاعب وسط الأهلى بين عدة عروض خلال الفترة الحالية من أجل اختيار العرض الأنسب للرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالى.