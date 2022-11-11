شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وسنا محمود ثنائي اسكواش الأهلى يتوجان ببطولة العالم للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى عسل وسنا محمود لاعبا الفريق الأول للإسكواش بالنادي الاهلى ببطولة العالم للجامعات 2022، والتي أقيمت على ملاعب نيو جيزة بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر.

وشهدت البطولة تألقًا كبيرًا من جانب لاعبي الفريق، حيث تغلب مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على نظيره المصري مصطفى السيرتي، فيما فازت سنا محمود على نظيرتها المصرية نور أبو المكارم.

يقود جهاز الاسكواش بالنادي الأهلي، محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًا، وخالد بسيم مديرًا إداريًا.