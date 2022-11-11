شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انضمام المحترفين للمنتخب قبل ودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر استعداداته لمباراة بلجيكا الودية حيث يواصل الفريق القومي تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة ويتوافد المحترفين على المعسكر تدريجياً ، ونستعرض في السطور التالية ، تفاصيل أخرى خاصة بمعسكر الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

س: ما هو موعد مباراة مصر وبلجيكا؟

ج: تقام مباراة مصر وبلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.





س: ما هو موعد إنضمام المحترفين المصريين لمعسكر المنتخب الوطني؟ج: انضم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى لمعسكر منتخب مصر أمس استعدادا لمواجهة بلجيكا على أن ينضم باقي المحترفين في الخارج للمعسكر في الكويت.

حيث ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب يوم 14 نوفمبر الجاري على أن يصل باقي المحترفين يومي 14 و15 وهم محمد النني وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ، بجانب طارق حامد حال التأكد من جاهزيته.

س: ما هو موعد سفر منتخب مصر للكويت؟

ج:المنتخب يسافر للكويت يوم 14 نوفمبر استعداداً لودية بلجيكا.

س: ما هي تفاصيل معسكر المنتخب الوطني الحالي؟ج: يقيم المنتخب الوطني حالياً معسكرا داخليا استعداداً لمباراة بلجيكا الودية وانطلق الاثنين الماضي بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.