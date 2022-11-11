شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر مدرب الاهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"62" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى بعيد ميلاده الـ"62" فهو من مواليد 11 نوفمبر 1960 ، وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992 .

ونجح السويسري كولر فى التتويج ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز فى موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019.

كولر بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالى، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي فى مباراته الخامسة، التى جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، فى لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.

الأهلي تفوق بشكل كاسح على منافسه في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي، وفاز ذهابا وإيابا بمجموع (4-0)، ليجد نفسه على رأس مجموعة في دور الـ16 نحو رحلته إلى اللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر للأندية الأفريقية.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وعدل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، مراكز عدد من لاعبى الفريق الأحمر، وعدم الالتزام بمراكزهم العادية التى كانوا يؤدون فيها قبل قدومه لتدريب الأهلى فى بداية الموسم الحالى.

ولجأ كولر إلى تعديل مركز أكثر من لاعب مثل كريم فؤاد الذى كان يشارك كظهير أيمن ولكن غير مركزه للعب فى مركز الجناح الأيمن ونجح خلال اللعب فى مركزه الجديد فى تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وتألق بشدة فى مركزه الجديد وحصل على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية.

كما قام كولر بتعديل مركز حسام حسن حيث دفع به خلال مباراة الداخلية فى مركز الجناح الأيسر رغم أن مركزه الأساسى مهاجم صريح، وبرر ذلك برغبته فى إشراك اللاعب فى مركز مختلف من أجل الحصول على فرصة فى ظل امتلاكه 3 مهاجمين ويرغب فى منحه الفرصة بمركز مختلف.

كما قام كولر بتعديل مركز برونو سافيو من خلال الاعتماد عليه فى مركزى صانع الألعاب رغم أنه كان يجيد اللعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر، قبل أن يعود ويدفع باللاعب في الجناح الأيسر أيضا حيث أجاد اللاعب البرازيلي في المركزين، وبدأ في الانسجام مع باقي زملائه رويدا رويدا.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.