شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يطمأن على لاعبى الإسماعيلي الدوليين مع المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بالاطمئنان على لاعبيه الدوليين خلال تواجدهم ضمن معسكري منتخب مصر الأول والشباب فى الوقت الحالي.

وانتظم ” المحمدي ” ضمن صفوف منتخب الفراعنة استعدادًا لملاقاة نظيره البلجيكي وديًا ضمن الأجندة الدولية، بينما انضم الصاعدين إياد العسقلاني وعمر الساعي ظهر أمس إلى معسكر منتخب مصر للشباب تحضيرا لبطولة كأس الأمم الافريقية القادمة.

حيث يرغب ” جاريدو ” فى الاطمئنان على الدوليين بجانب تحفيزهم من أجل الحفاظ على مشاركتهم أساسية مع المنتخبات الوطنية المختلفة خاصة وأنه سيعود بالإيجاب على الدراويش.

خاض الإسماعيلي، تدريب صباحى اليوم الجمعة خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدي لاعبيه بجانب إراحة الملاعب لكثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمنافسات الدوري العام بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.