بالأرقام.. ماذا يحتاج مولر لمعادلة رقم كلوزه التاريخي في كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتطلع توماس مولر، نجم منتخب ألمانيا، لصناعة تاريخ جديد عندما يخوض مع منتخب بلاده منافسات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر نوفمبر الجاري.

وحجز مولر مقعدًا في قائمة منتخب ألمانيا، المكونة من 26 اسمًا، والتي أعلن عنها هانزي فليك، مدرب فريق الماكينات، أمس الخميس، استعدادًا للنهائيات.

ويسعى مولر لكسر أو معادلة أو حتى الاقتراب من رقم الهداف التاريخي لكأس العالم، مواطنه ميروسلاف كلوزه، برصيد 16 هدفًا، خلال مونديال قطر.

ويخوض مولر، صاحب الـ33 عامًا، كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 2010، و2014، و2018، إذ لعب 16 مباراة.

وسجل مولر 10 أهداف في النسخ الثلاث السابقة، بواقع 5 أهداف في 2010، ومثلها في 2014، بينما لم يوقع على أي هدف في النسخة الماضية.

وفاز مولر بجائزة هداف كأس العالم 2010 في أول مشاركة له بالبطولة، برصيد 5 أهداف، ورغم أنه تساوى في عدد الأهداف مع 3 لاعبين آخرين، هم الهولندي ويسلي شنايدر، الإسباني ديفيد فيا، الأوروجوايائي دييجو فورلان، إلا أنه حسم الجائزة بعد أن قدم 3 تمريرات حاسمة أخرى ترجمها زملاؤه إلى أهداف، مقابل تمريرة حاسمة واحدة لكل من الثلاثي الآخر.

كما توج لاعب الفريق البافاري بجائزة أفضل لاعب صاعد في نفس النسخة.

وأحرز مولر 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة، ضد البرتغال في افتتاح مباريات المنتخب الألماني بنسخة 2014.

ولم يسجل مولر في آخر 4 مباريات خاضها في كأس العالم، وهي أطول فترة صيام لنجم بايرن ميونيخ في البطولة.

ويتساوى مولر مع 5 لاعبين آخرين في المركز الثامن بقائمة أكثر اللاعبين تهديفًا عبر تاريخ المونديال.

ويحتاج مولر لتسجيل هدف واحد لمعادلة رقم الثنائي الألماني يورجن كلينسمان، والمجري ساندور كوتشيس، ولكل منهما 11 هدفًا في المونديال.

أما في حال سجل هدفين، فإنه سيعادل رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كخامس أفضل هداف في تاريخ كأس العالم.

وسيحتاج مولر لتسجيل 6 أهداف لمعادلة رقم كلوزه، حيث سيكون أمامه تحديًا كبيرًا، إذ لم يسبق له تسجيل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة.

وسيواجه مولر منتخبي كوستاريكا واليابان ضمن المجموعة الخامسة، ما يعني أن فرصته ستكون سانحة للتسجيل، علمًا بأنه سيلعب أيضًا ضد منتخب إسبانيا.

ويدرك مولر أنه قد يكون من الصعب المشاركة في نسخة 2026، إذ سيكون عمره وقتها 37 عامًا، لذا سيكون عليه تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لحجز مقعده وسط الأساطير.

ويعتبر التتويج بلقب مونديال 2014 هو الأبرز لمولر مع منتخب ألمانيا، علمًا بأنه سجل 44 هدفًا دوليًا في 118 مباراة مع المانشافت في كل البطولات.

قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ كأس العالم

1- الألماني ميروسلاف كلوزه.. 16 هدفًا.

2- البرازيلي رونالدو نازاريو.. 15 هدفًا.

3- الألماني جيرد مولر.. 14 هدفًا.

4- الفرنسي جوست فونتاين.. 13 هدفًا.

5- البرازيلي بيليه.. 12 هدفًا.

6- المجري ساندور كوتشيس.. 11 هدفًا.

6- الألماني يورجن كلينسمان.. 11 هدفًا.

8- الألماني هيلموت ران.. 10 أهداف.

8- الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا.. 10 أهداف.

8- الإنجليزي جاري لينيكير.. 10 أهداف.

8- البيروفي توفيلو كوبيلاس.. 10 أهداف.

8- الألماني توماس مولر.. 10 أهداف.

8- البولندي جزيجوز لاتو.. 10 أهداف.