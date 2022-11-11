المعز علي.. مرة أخرى لبصمة تهديفية تاريخية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لم يكن يتوقع الطفل الذي يُداعب الكرة رفقة أقرانه الأكبر منه وجيرانه في الشارع أن تلتقطه أُعين مدرب الفئات العمرية بنادي مسيمير ـ ينشط في الدرجة الثانية بالدوري القطري ـ.

اللاعب ذو الأصول السودانية انضم لصفوف الفئات السنية بنادي مسيمير ولكن كمدافع قبل أن يحوّل المدرب المصري محمد شحاتة مركزه لجناح:"أراد استثمار سرعتي فجعلني جناحاً مهاجماً في سن الرابعة عشرة بعدما بدأت اللعب كمدافع"، ليتحول المعز علي نجم منتخب قطر هدافًا صاحب بصمة تهديفية في 4 قارات مختلفة: كأس آسيا وكوبا أمريكا والكأس الذهبية وتصفيات أوروبا.

تألق اللاعب مع ناديه مسيمير خطف أنظار كشافي أكاديمية أسباير في بلاده خلال مباراة جمعت فريقه بنظيره الجيش لينضم لمنتخب الشباب ويكتب بداية فصول توّهجه فتوّج بقميص قطر بكأس آسيا تحت 19 عامًا، برونزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 في الصين (توّج هدافاً لها) ليتدرج للمنتخب الأول الذي قاده للتتويج بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ بلاده ببطولة كان هو أفضل لاعب وهدافها.

ولا يُعد "هداف الجيل" كما يُلقب اللاعب صاحب الـ39 هدفًا لاعبًا عاديًا بالجيل الحالي إذ يحتل المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخين لمنتخب قطر بفارق 5 أهداف عن الرقم القياسي المسجّل بحوزة منصور مفتاح الهداف التاريخي للعنابي.

وهي المسيرة التي قابلها صعود وهبوط على مستوى الأندية فانضم من أكاديمية قطر في يوليو 2013 لنادي الدحيل القطري قبل أن يرحل في العام التالي لخوض تجربة احترافية في بلجيكا والنمسا وإسبانيا، فيقول:"تعلمت من وجودي في النمسا لأنني كنت صغيرًا في السن وكان يجب عليّ التعلم كيفية التأقلم مع فرق أوروبا وتكسر حاجز الخوف".

"راشفورد العرب"، كما أُطلق عليه عاد في يوليو 2016 ـ بعد عامين تنقل بين الثلاث دول أوروبية ـ لصفوف الدحيل ليتوّج معه بثلاثة ألقاب دوري 16/17 و17/18 و 19/2020 وبطولة كأس موسم 22/21.

وكان لصاحب الـ 26 بصمة تاريخية بكل بطولة شارك بها ففي قارة آسيا كان هدفًا للبطولة برصيد 9 أهداف ليكسر رقم المهاجم الإيراني العملاق علي دائي، كما كان أفضل لاعب بها، وحين شارك منتخب بلاده في نسخة 2021 للكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) كان هدافها بعدما سجل 4 أهداف في خمس مباريات كما سجل في مشاركته بكوبا أمريكا 2019 ليصبح على بعد أيام من بصمة تهديفية تاريخية جديدة.

المعز علي أول لاعب في التاريخ يسجل في 3️⃣ بطولات قارية مُختلفة