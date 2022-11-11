مبابي يكشف.. لماذا فكر في الاعتزال الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن كواليس تجديد عقده مع النادي في الصيف الماضي، ورفضه الانتقال إلى ريال مدريد.

مبابي صاحب الـ23 عاما جدد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي حتى 2025، بعد شائعات استمرت لعدة أشهر حول اقترابه من ريال مدريد.

وبعد تجديد عقده، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخله لإقناع النجم الشاب بالبقاء في فرنسا والاستمرار مع باريس، وهو ما تحدث عنه أيضا خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقال مبابي في مقابلة لموقع "Sports Illustrated": "أتحدث دائما عن طموحي وما أريد أن أفعله، والآن حان الوقت في باريس كتاب الإنجاز أبيض بالكامل، يا لها من فرصة، كان يجب أن أفكر بشكل مختلف".

وأضاف: "بالطبع كان الذهاب إلى مدريد أسهل، لكن لدي هذا الطموح، فأنا فرنسي ومن أبناء باريس، والفوز بالألقاب مع سان جيرمان هو شيء مميز حقا، يكتب اسمي في تاريخ بلدي مدى الحياة".



وتابع: "يمكن البقاء هنا لتحقيق النجاح، إنها رسالة كبيرة بالنسبة لنا، عندما أعلنت أنني سأبقى تغيرت الكثير من الأشياء في عقلية الناس، حيث بدأوا يقولون (نعم.. لسنا بحاجة إلى الخروج.. لست بحاجة إلى مغادرة البلد)".

وتطرق مبابي للحديث عن المضايقات والإهانات العنصرية التي تعرض لها، والتي دفعته للتفكير في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

وقال مبابي في هذا الصدد: "حينها كنت أقول (لا يمكنني اللعب للأشخاص الذين يعتقدون أنني قرد)، لكن بعد ذلك بدأت أعتقد أن الاستسلام ليس رسالة جيدة، لأنني أعتقد أنني مثال للجميع".

وأتم: "هذه هي فرنسا الجديدة، من أجل ذلك لم أتخل عن المنتخب الوطني، لأنها رسالة لجيل الشباب أن يقولوا (نحن أقوى من ذلك)".