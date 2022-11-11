ثنائي نيوكاسل يسيطر على جوائز أكتوبر في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اليوم الجمعة فوز ميجيل ألميرون، نجم نيوكاسل يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما فاز مدربه إيدي هاو بجائزة أفضل مدرب.

وشارك ألميرون مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي خلال أكتوبر في 6 مباريات، سجل 6 أهداف، بمعدل هدف في كل مباراة.

وتفوق ألميرون على 7 لاعبين آخرين كانوا مرشحين لنيل الجائزة، وهم برونو جيمارايش وكيران تريبييه زميلاه في نيوكاسل يونايتد، وإيرلينج هالاند، وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي، وكيبا أريزاباجالا حارس مرمى تشيلسي، وليوناردو تروسارد لاعب برايتون، وجرانيت تشاكا نجم وسط آرسنال.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن ألميرون هو ثاني لاعب باراجوايائي يحصل على هذه الجائزة بعد مواطنه روكي سانتا كروز الذي توج بها مع بلاكبيرن روفرز عام 2007.

كما يعد ألميرون أول لاعب من نيوكاسل يحصل على الجائزة منذ جو ويلوك في مايو 2001.

أيضًا هي الجائزة الفردية الثانية في مسيرة ألميرون بالدوري الإنجليزي، بعد أن حصل على جائزة أفضل هدف أبريل الماضي.

وكان هالاند حصد الجائزة في أغسطس، فيما توج بها ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، في سبتمبر.

من جانبه، قاد هاو نيوكاسل لحصد 16 نقطة من مباريات أكتوبر بالمسابقة، أكثر من أي فريق آخر، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفاز هاو، صاحب الـ44 عامًا، بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.

وتفوق مدرب نيوكاسل على الثنائي بيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا، مدربا مانشستر سيتي وآرسنال، اللذين كانا مرشحين لنفس الجائزة.

وجلس هاو على عرش إريك تين هاج، الذي كان توج بالجائزة في سبتمبر، فيما كان أرتيتا حصدها في أغسطس.