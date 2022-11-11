فان دايك يقود قائمة هولندا في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن لويس فان جال، مدرب منتخب هولندا، ظهر اليوم الجمعة قائمة فريق الطواحين التي ستنافس في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة، التي ضمت 26 لاعبًا، عددًا من نجوم الفريق البرتقالي في الأندية الأوروبية، يتقدمهم الثلاثي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وماتياس دي ليخت، نظيره في بايرن ميونيخ، وممفيس ديباي، مهاجم برشلونة.

ويعود منتخب هولندا للظهور من جديد في كأس العالم، بعد غيابه عن نسخة روسيا 2018.

ويبحث الفريق البرتقالي عن التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ كان أفضل إنجازاته التأهل للمباراة النهائية.

ويلعب المنتخب الهولندي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر (صاحب الضيافة)، والسنغال، والإكوادور.

ويبدأ منتخب هولندا مشواره بمواجهة السنغال يوم 21 نوفمبر المقبل، في اليوم الثاني من المونديال.

قائمة هولندا لكأس العالم

حراسة المرمى: جاستن بيجلو (فينورد)، ريمكو باسفير (أياكس)، أندريس نوبيرت (هيرنفين).

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك (ليفربول)، ناثان آكي (مانشستر سيتي)، دالي بليند (أياكس)، يوريان تيمبر (أياكس)، دينزل دومفريز (إنتر ميلان)، ستيفن دي فريج (إنتر ميلان)، ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ)، تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد)، جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن).

خط الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة)، ستيفن بيرجويس (أياكس)، ديفي كلاسن (أياكس)، تيون كوبمينرز (أتالانتا)، كودي جاكو (آيندهوفن)، مارتين دي رون (أتالانتا)، كينيث تايلور (أياكس)، تشافي سيمونز (أيندهوفن).

خط الهجوم: ممفيس ديباي (برشلونة)، ستيفن بيرجوين (أياكس)، فينسينت يانسن (رويال أنتويرب)، لوك دي يونج (أيندهوفن)، نوا لانج (كلوب بروج)، ووت ويجهورست (بشكتاش).