حوار يلا كورة.. جيانلوكا باليوكا: جورجينيو سبب عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم.. وأتوقع تتويج الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

يرى جيانلوكا باليوكا، حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، أن جورجينيو، لاعب وسط الآتزوري السبب الرئيس وراء عدم تأهل الفريق إلى كأس العالم 2022، متوقعًا أن يتوج منتخب الأرجنتين باللقب.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل في قطر، وهي أول نسخة تقام في بلد عربي.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعد غيابه أيضًا عن نسخة روسيا 2018.

ويعد باليوكا من أفضل اللاعبين الذين مثلوا منتخب إيطاليا عبر التاريخ، حيث استطاع أن يخوض مع المنتخب الإيطالي 3 نسخ في كأس العالم 1990، 1994، 1998.

وتواصل "يلا كورة" مع باليوكا لاستطلاع رأيه حول بطولة كأس العالم 2022، وإلى نص الحوار.

- في البداية، ما تعليقك على استضافة قطر كأس العالم كأول دولة عربية وبهذه الإمكانيات؟

أشعر بالفضول لرؤية قطر تنظم كأس العالم في هذه النسخة، إذا كانت ستنظم البطولة بشكل جيد بالنسبة لي فلا يوجد أية مشكلة.

- ما أسباب عدم صعود إيطاليا إلى كأس العالم مرتين متتاليتين رغم الفوز بلقب كأس أمم أوروبا؟

لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم بسبب الخطأ الذي ارتكبه جورجينيو حيث أهدر ركلات حاسمة من علامة الجزاء الحاسمة.

- من وجهة نظرك ماذا يحتاج هذا الجيل في إيطاليا لتحقيق النجاح؟

نحتاج لاعبين جدد يقدمون أداءً مثيرًا مميزًا.

- ماذا ينقص هذا الجيل ليسير على خطى جيل التسعينات الذي كنت واحدًا منه؟

لا أعتقد في الوقت الحالي أن هذا الجيل يمكن أن يقترب من جيلي لأننا حققنا نتائج رائعة وقتها.

- ما المنتخب الذي تتوقعه أن يحقق لقب كأس العالم 2022؟

من وجهة نظري الأرجنتين قادرة على تحقيق كأس العالم.

- ما المنتخب الذي تتوقع أن يحدث مفاجأة للجميع في البطولة؟

منتخب إنجلترا سيقدم أداءًا يفاجئ الجميع بالمودنديال، وأيضا ستلعب ألمانيا بطولة رائعة جيدة كالمعتاد، وستصل إلى المراكز الثمانية الأولى.

- كيف ترى محمد صلاح مع ليفربول في الفترة الحالية؟

صلاح قوي جدًا، وهو أفضل لاعب مصري.

- حدثنا عن ذكرياتك في نهائي كأس العالم 1994 أمام البرازيل.

كانت ذكريات جميلة وشيء يدعو للفخر، ولكن هناك أيضا خيبة أمل لا تمحى بسبب الهزيمة.

- كيف كان شعورك عندما تعرضت للطرد في مباراة النرويج نسخة 1994؟

كان شعورًا سيئًا، كأنها أسوأ لحظة في مسيرتي الكروية، لأني كنت أول حارس يتعرض للطرد في تاريخ كأس العالم.

- من وجهة نظرك هل نابولي قادر على تحقيق لقب الدوري الإيطالي أم أنها فترة تألق مؤقتة؟

في الحقيقة نابولي يقدم مستويات رائعة على المستويين المحلي والقاري، وأعتقد أنه سيفوز بالدوري الإيطالي.