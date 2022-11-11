شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة منتخب مصر ونظيره التونسي في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقدم لمتابعينا بث مباشر مباراة مصر وتونس مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المقامة في الجزائر والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، حيث يواجه منتخب مصر نظيره التونسي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على استاد ٥ جويليه في الجزائر، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس والقنوات الرياضية الجزائرية.

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة علي يد ليبيا بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات، بينما تعرض منتخب تونس للهزيمة أمام المغرب بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يلتقي يختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب يوم 14 من نفس الشهر.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من:

حراسة المرمى:عبد المنعم تامر، عمر كامل، زياد هيثم

الدفاع: علي نوفل، محمد عبدالمنعم، عمرو محمد، أمير علاء، أيمن أمير، حسام عادل، محمد هيثم، محسن أشرف:

الوسط: تيبو غربيال، أحمد عابدين، محمد نبيه، يوسف إسلام، محمد السيد، مصطفى عكاشة، مروان عبدالفتاح، إبراهيم عادل، علي ايهاب، محمد عبدالناصر

الهجوم: عمر خضر، حسام حسن، عمر سيد معوض.