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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، نظيره ساوثهامبتون، في الخامسة، مساء غد السبت، على ملعب آنفيلد،، ضمن مواجهات الجولة ال 16 من الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه علة توتنهام 2-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثامن عشر ب 19 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1
أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - إليوت

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

 

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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