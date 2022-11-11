رسميًا.. ساديو ماني في قائمة السنغال لكأس العالم 2022.. وغضب في بايرن ميونخ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن قائمة فريقه التي ستشارك رسمياً في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر الشهر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد نجم المنتخب السنغالي ولاعب بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني، الذي تعرض قبل أيام لإصابة في الأوتار أثناء مشاركته مع فريقه.

وحتى الآن، لم يتم تحديد مدة غياب ساديو ماني عن الملاعب، إلا أن سيسيه يأمل في أن ينجح نجم ليفربول السابق في قيادة "أسود التيرانجا" بمونديال 2022.

يشار إلى أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولى بكأس العالم 2022، مع منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وجاءت قائمة منتخب السنغال لنهائيات مونديال 2022 كالتالي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

خط الدفاع: بابي عبدو سيسيه - عبدو ديالو - إسماعيل جاكوبس - كاليدو كوليبالي - فورموز ميندي - يوسف سابالي - فودي بالو توري.

خط الوسط: باتي سيسيه - كريبين دياتا - إدريسا جانا جاي - بابي جاي - شيخو كوياتي - مامادو لوم - نامبليس ميندي - مصطفى نامي - بابا مطر سار.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيل سار - بولاي دياي - بامبا ديانج - فامارا ديديو - نيكولاس جاكسون - إليمان ندياي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نية المنتخب السنغالي باستدعاء ساديو ماني لقائمته في كأس العالم أثارت غضب بايرن ميونخ بشدة.

ويرى بايرن ميونخ أن استدعاء ماني رغم الإصابة، وإمكانية خوضه المباريات قد يتسبب في انتكاسة كبيرة، سيترتب عليها غيابه عن بقية مباريات الفريق بالموسم الحالي.

ويأمل البايرن في حدوث تواصل من جانب المنتخب السنغالي معه للتنسيق بشأن مدى قدرة ماني على المشاركة في المونديال.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2022 في قطر ستنطلق في الـ 20 من نوفمبر الجاري.