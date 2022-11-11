شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس فى تصفيات أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ، تشكيل الفريق لمباراة مصر أمام تونس في الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره التونس اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على استاد ٥ جويليه في الجزائر.

وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بصفته عضو اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا، وأحمد سامي المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين.

ويختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.



