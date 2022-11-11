شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يستغل "إجازة" فيوتشر لأداء مناسك العمرة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل باسم علي ظهير أيمن فريق فيوتشر، فرصة الراحة القصيرة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، لمدة 3 أيام، للسفر إلى المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة، قبل الانتظام في مران فيوتشر يوم الأحد القادم.

وأشاد الحساب الرسمي لبطولتي، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بإنجاز فريق فيوتشر، والذي تأهل إلى دور المجموعات بالنسخة الحالية من الكونفدرالية، ونشر حساب البطولة صورا من احتفال لاعبي فيوتشر وعلق: أول مشاركة في الدور التمهيدي، فيوتشر يتأهل إلى كور المجموعات من كأس الكونفدرالية.



باسم علي

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

ويستعد فريق فيوتشر، لمواجهة أسوان يوم 23 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام.

واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.