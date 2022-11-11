موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بكأس مصر والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو النادى الاهلى للتدريبات الاثنين المقبل بعد راحة 5 أيام ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرىموعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب بكأس مصر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

مشوار الأهلى فى كأس مصر