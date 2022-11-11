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موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب بكأس مصر والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو النادى الاهلى للتدريبات الاثنين المقبل بعد راحة 5 أيام  ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرى 
موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب بكأس مصر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.


مشوار الأهلى فى كأس مصر
 وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

موعد مباراة الأهلى والطلائع بالدوري

 

 

 ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

 

مشوار الاهلى في الدوري 

وفي ، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

 

القناة الناقلة لمباريات الاهلى

 وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري ومباراة الاهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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