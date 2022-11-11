شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرقم 11 فى مسيرة محمد حازم مع الإسماعيلى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما كان رقم ” 11 ” مرتبطا بالنجم الكبير محمد حازم قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الأسبق الذى تحل ذكراه اليوم سواء حينما كان لاعبًا أو يوم وفاته.

ورصد ” الموقع الرسمى للنادي الإسماعيلي “ سر هذا الرقم فى حياة الساحر ذو القميص الأصفر ..

– هداف الدوري العام موسم 1984 / 1985 برصيد 11 هدف

– هداف الدوري العام موسم 1985 / 1986 برصيد 11 هدف

– كان يسكن 11 شارع حسن بهجت في شبرا

– توفي يوم 11 / 11 / 1986

ارتدى محمد حازم قميص الإسماعيلى لمدة 3439 يومًا ليشارك فى أكثر من 225 مباراة خلال 3 بطولات محلية وقارية.

كانت أولى مباراته الودية مع الفريق ضد السكة الحديد فى افتتاح الأخير ملعبه بالقاهرة، وأول لقاءاته الرسمية كانت عام 77 ضد منتخب السويس قبل أن يحرز أول أهدافه فى شباك الترسانة فى ثانى مشاركاته.

آحرز كابتن الدراويش الأسبق 53 هدفًا خلال مشواره مع الفريق بواقع ” 49 هدفًا فى الدورى العام بينهم هدفًا اعتباريا وهدفين فى كأس مصر و3 أهداف فى أفريقيا، سجل ” هاتريك ” فى مباراة واحدة وثنائية فى 8 لقاءات.

كانت آخر مبارياته يوم وفاته المنيه 11 نوفمبر 86 ضد غزل المحلة بالإسماعيلية، ولكن آخر أهدافه كانت فى شباك الأهلى فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ضمن منافسات نصف نهائى البطولة الأفريقية.

ولعب ” حازم ” ضمن تشكيلة الدراويش الأساسية خلال مباراتين فى نهائى كأس مصر عامى 77 و85.

– جميع أهداف محمد حازم مع الإسماعيلى على النحو التالى ..

_ الدورى العام ..

* موسم 77 / 78 ” هدفين “

– يوم 23 سبتمبر 77 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف.

– يوم 18 مارس 78 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع مصنع 36 بهدفين لكل منهما.

* موسم 78 / 79 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 79 / 80 ” هدفين “

– يوم 2 نوفمبر 79 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من دمنهور بثلاثة أهداف لهدف.

– يوم 20 يونيه 80 .. أحرز هدف من ضربة جزاء فى تعادل الإسماعيلى مع المنصورة بهدفين لكل منهما.

* موسم 80 / 81 ” 4 أهداف “

– يوم 10 أكتوبر 80 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع الكروم بهدف لكل منهما.

– يوم 24 يناير 81 .. أحرز هدف من ضربة جزاء فى تعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب.

– يوم 27 فبراير 81 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على الترسانة بهدف نظيف.

– يوم 5 مارس 81 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع السكة الحديد بهدف لكل منهما.

* موسم 81 / 82 ” 8 أهداف “

– يوم 20 نوفمبر 81 .. أحرز أول ثنائية له فى فوز الإسماعيلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدفين.

– يوم 6 ديسمبر 81 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من أسكو بهدفين مقابل هدف.

– يوم 25 ديسمبر 81 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على الزمالك بهدف نظيف.

– يوم 8 يناير 82 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من المنصورة بهدفين لهدف.

– يوم 22 يناير 82 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بهدفين لهدف.

– يوم 13 فبراير 82 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من الترسانة بهدفين لهدف.

– يوم 22 مايو 82 .. أحرز هدف من ضربة جزاء فى فوز الإسماعيلى على أسكو بهدفين مقابل هدف.

* موسم 82 / 83 ” 8 أهداف “

– يوم 17 سبتمبر 82 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

– يوم 15 أكتوبر 82 .. أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على غزل دمياط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

– يوم 22 أكتوبر 82 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على المنيا بهدف نظيف.

– يوم 29 أكتوبر 82 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع المصرى بهدف لكل منهما.

– يوم 26 نوفمبر 82 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على دمياط بهدفين مقابل هدف.

– يوم 28 يناير 83 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع غزل دمياط بهدف لكل منهما ” مباراة تم إلغاء نتائجها فيما بعد ”

– يوم 31 مارس 83 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف.

* موسم 83 / 84 ” هدفين “

– يوم 1 أبريل 84 .. بعد غياب 10 جولات أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على المنيا بهدف نظيف.

– يوم 13 أبريل 84 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على البلاستيك بثلاثية نظيفة.

* موسم 84 / 85 ” 11 هدفًا ” حصل على هداف المسابقة

– يوم 14 أكتوبر 84 .. أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على الترسانة بأربعة أهداف مقابل هدف.

– يوم 9 نوفمبر 84 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع الزمالك بهدف لكل منهما.

– يوم 13 نوفمبر 84 .. أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على الأوليمبى بهدفين نظيفين.

– يوم 1 ديسمبر 84 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على المنيا بهدف نظيف.

– يوم 17 يناير 85 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

– يوم 3 مارس 85 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على الأوليمبى بهدف نظيف.

– يوم 9 مارس 85 .. أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما.

– يوم 17 مارس 85 .. أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على غزل دمياط بثلاثية نظيفة.

* موسم 85 / 86 ” 11 هدفًا ” حافظ على لقب هداف المسابقة للمرة الثانية متتالية

– يوم 8 نوفمبر 85 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على البلاستيك بهدف نظيف.

– يوم 18 ديسمبر 85 .. أحرز هدفين من ضمنهما ضربة جزاء فى خسارة الإسماعيلى من الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

– يوم 7 يناير 86 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على المنيا بهدف نظيف.

– يوم 19 أبريل 86 .. أحرز ثلاثة أهداف ” أول هاتريك فى حياته ” منهم ضربتين جزاء فى فوز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

– يوم 30 أبريل 86 .. أحرز هدف فى خسارة الإسماعيلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف بجانب اهداره ضربتين جزاء.

– يوم 24 مايو 86 .. أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على البلاستيك بخماسية نظيفة.

– يوم 21 يونيه 86 .. أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

* موسم 86 / 87 ” هدف الوداع فى الدورى العام “

– يوم 16 أكتوبر 86 .. قبل وفاته بـ 26 يومًا أحرز آخر أهدافه المحلية أثناء فوز الإسماعيلى على منتخب السويس بهدف نظيف.

_ كأس مصر ..

* موسم 76 / 77 ” لم يحرز أى أهداف “

– يوم 10 يونيه 77 .. أول مباراة له كانت ضد الأوليمبى والتى فاز بها الإسماعيلى بسداسية مقابل هدف.

– يوم 24 يونيه 77 .. لعب المباراة النهائية أثناء خسارة الإسماعيلى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

* موسم 77 / 78 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 78 / 79 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 79 / 80 ” لم تقم المسابقة “

* موسم 80 / 81 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 81 / 82 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 82 / 83 ” هدف “

– يوم 25 مارس 83 .. ( الدور التمهيدى ) أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على السكة الحديد بهدفين نظيفين.

* موسم 83 / 84 ” لم يحرز أى أهداف “

* موسم 84 / 85 ” لم يحرز أى أهداف “

شارك أساسيًا فى اللقاء النهائى الذى أقيم يوم 19 أغسطس 85 ضد الأهلى وانتهى بخسارة الإسماعيلى بهدف نظيف.

* موسم 85 / 86 ” هدف “

– يوم 14 أبريل 86 .. ( الدور التمهيدى ) أحرز هدف فى فوز الإسماعيلى على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

* موسم 86 / 87 ” لم تقم المسابقة “

_ بطولة أبطال الكأس الأفريقية عام 86 ..

* لعب 8 مباريات سجل ثلاثة أهداف

– يوم 11 أبريل 86 .. ( إياب الدور التمهيدى ) أحرز هدفين فى فوز الإسماعيلى على عاصفة موكاف بطل أفريقيا الواسطى بثلاثية نظيفة.

– يوم 24 أكتوبر 86 .. ( إياب نصف النهائى ) أحرز هدف فى تعادل الإسماعيلى مع الأهلى المصرى بهدف لكل منهما.

_ المشاركات الدولية ..

انضم محمد حازم إلى صفوف منتخب مصر عام 1980 لأول مرة فى حياته وشارك فى أكثر من 10 لقاءات ومثل منتخب مصر فى بطولة البحر المتوسط بالمغرب عام 83 وكان ضمن قائمة الفراعنة الحاصلة على بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 86 وسجل خلال هذا مشواره الدولى هدفًا وحيدًا.