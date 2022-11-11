شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى الشاب يقترب من إنهاء برنامج التأهيل من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أبو بكر حمزه الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الشاب، من إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي والمشاركة فى التدريبات الجماعية للدراويش.

وبدأ اللاعب بالجري حول الملعب مستخدما الكرة، وذلك على هامش مران الدراويش ضمن البرنامج المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز، ليقترب من انتظامه فى التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى أحد المباريات التجريبية خلال شهر مايو الماضي ضمن الاستعداد لمنافسات الدوري العام المنقضي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريب صباحى اليوم الجمعة خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدي لاعبيه بجانب إراحة الملاعب لكثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمنافسات الدوري العام بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.