شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات سفر أيمن أشرف للنمسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر أيمن أشرف لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء فحوصات طبية على الركبة.

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي قد أعلن أن مجلس الإدارة قد إعتمد خلال اجتماع أمس ، الخميس، سفر أيمن أشرف للنمسا لإجراءات بعض الفحوصات الطيبة على الركبة".

على صعيد أخر ، استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم ملف تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة ثلاثي الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتبار أن عقود الثلاثي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن تجديد عقود الثلاثي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة قطاع الكرة بالنادي الأهلي.

وترحب إدارة الأهلي بتمديد عقود الثلاثي ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل وجود رغبة من الإدارة والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في تجديد عقود الثلاثي والحفاظ على استمرارهم في صفوف الفريق الأحمر باعتبارهم من عناصر الخبرة والركائز الأساسية في قائمة الأهلي.

ومنح مارسيل كولر الضوء لإدارة الأهلي من أجل تجديد عقود الثلاثي ياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة، عل أن تتولى إدارة الكرة ملف التفاوض معهم وتحديد القيمة المالية الخاصة بعقود الثلاثي من المحادثات التي ستقودها مع اللاعبين الثلاثة من أجل الاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصلون عليه في الفترة المقبلة.