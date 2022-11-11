مصدر لمصراوي: لا يوجد أزمة في تجديد عقود لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى مصدر بالنادي الأهلي وجود أي ازمة تخص تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن هناك سوء فهم لدى البعض حول اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "البعض يتحدث عن أن محمد هاني الظهير الأيمن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري وهذا غير صحيح".

وأوضح: "هاني ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل وتحديداً يونيو 2024 ولكن رغم ذلك سيتم وضعه في المرحلة الثانية من التجديدات".

وتابع: "اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري اربعة لاعبين بينهم واحد لم يتحدث عنه أحد وهو أيمن أشرف".

وأتم: "الرباعي التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري هم حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة".