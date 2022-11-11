مصدر لمصراوي: دوري السوبر الأفريقي مهدد بالإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مفاجآت من العيار الثقيل بشأن مستقبل المسابقات الأفريقية للأندية خلال الفترة القادمة.

وعلم الخليج 365 أن الكاف يواجه مشكلة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمسابقات الأندية الأفريقية في عام 2023، بالإضافة لبطولة دوري السوبر الأفريقي، والتي تم الإعلان عن إطلاقها في أغسطس من العام المقبل.

حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق مع القناة الناقلة لمسابقات الأندية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وهناك خلافات حول القيم المالية للبث الفضائي للمسابقات، في ظل إصرار جهة النقل التلفزيوني على تحمل الكاف قيمة الإنتاج لبعض البطولات.

وظهرت الأزمة على السطح في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات المقامة الآن في المغرب، وتصفيات مسابقات الناشئين والشباب التي لم تُنقل على الشبكة العربية، واضطر كاف لتسويقها للدول المشاركة في البطولة لأول مرة.

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه تقرر بشكل رسمي الاتفاق بين كاف وفيفا على تكوين شركة رياضية يسند إليها تنظيم وإدارة وتسويق حقوق مسابقة دوري السوبر الأفريقي، على أن يتم تكليف عضوين من الفيفا وعضوين من الكاف للعمل داخل الهيكل الإداري للشركة من أجل الإشراف على كل الأمور الفنية التي تخص مسابقة دوري السوبر من حيث تنظيم المسابقة وإدارة المباريات وتسويق حقوق الرعاية والبث التليفزيوني.

وفور تكوين الشركة، يترك كاف وفيفا مسئولية إدارة البطولة.

وكشف المصدر عن مكان الاجتماع الذي شهد الاتفاق على إنشاء الشركة الرياضية التي ستدير مسابقة دوري السوبر الأفريقي، حيث عُقدت الاجتماعات في العاصمة الرواندية كيجالي، للاتفاق على كل الخطوط العريضة حول مستقبل وتدشين هذه الشركة بحضور ممثلين عن الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.

وعلي جانب آخر، لم تفلح المحاولات طيلة الثلاث أشهر الماضية من جانب مسؤولي فيفا في إقناع إحدى الشركات الخليجية لرعاية دوري السوبر الأفريقي، الأمر الذي يهدد مشروع المسابقة بإلغائها قبل أن تبدأ.