الأهلي: شركة الإنتاج الإعلامي أصبحت مستقلة .. وسددنا 90% من قيمة أرض التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي إن الميزانية التي أعلنها ناديه تعد حدثاً تاريخياً وسط الظروف الإقتصادية العالمية الحالية.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه أمس، أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وكشف سعد شلبي خلال حديثه لقناة الأهلي إن هناك بعض الأصول لم تضاف في هذه الميزانية وستضاف في السنة المالية القادمة في الميزانية الأكبر في تاريخ مصر وأفريقيا على صعيد الأندية.

وأعلن شلبي تسديد قيمة 638 جنيه من قيمة الأرض التي انشأ عليها فرع التجمع الخامس والتي يبلغ قيمتها 700 مليون جنيه حيث يتبقى فقط قسط وحيد يبلغ قيمته 42 مليون جنيه.

ويستعد الأهلي لافتتاح فرع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة بعد مقر الجزيرة وأفرع : مدينة نصر والشيخ زايد والأقصر.

وكشف شلبي تسديد قيمة 100% من رأس مال شركة الأهلي للإنتاج الإعلاني لتصبح الشركة مستقلة وغير مديونة لأي جهة للمرة الأول منذ تأسيسها عام 2008.

واستكمل الأهلي 25% من رأس مال شركاته الثلاثة الأخرى "شركة كرة القدم والمنشآت والخدمات" حسب قانون الاستثمار.

وأكد شلبي على عدم وجود خطاب رسمي لأرض في مدنية العالمين لإنشاء فرع عليها مشدداً على أن مجلس الإدارة قرر تشكيل لجنة لمناقشة الأمر في حالة وجود خطاب رسمي بتخصيص الأرض.