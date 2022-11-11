حارس الأهلي السابق: اتحاد الكرة طلب مني خلافة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق ومدرب حراس الإعلاميين، أن مسؤولي اتحاد الكرة تواصلوا معه لتولي منصب مدرب حراس المرمى في المنتخب الأولمبي خلفًا لعصام الحضري، وقت خلافه مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان خلاف وقع بين الحضري وميكالي بسبب وجهات نظر فنية قبل معسكر المنتخب الأولمبي في فترة التوقف الجارية.

لكن مسؤولي اتحاد الكرة تدخلوا في النهاية، وأنهوا الخلاف بين الطرفين.

وسئل أحمد فوزي عما إذا كان مسؤولو اتحاد الكرة تواصلوا معه بالفعل لتولي المنصب، فرد قائلًا "نعم اتصلوا بي وقت الخلاف بين الحضري وميكالي، لكن الآن الخلاف انتهى، وهذا أمر جيد لأن الاستقرار مهم للفريق".

وأضاف فوزي، في تصريحات لقناة "TEN"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، ولا يصح أن يحدث مثل هذا الخلاف، والمصالحة بينه وميكالي ستعود بالنفع على المنتخب الأولمبي".

واختتم بقوله "لا يمكن لمدرب حراس مرمى أو مدرب عام أن يفرض رأيه على المدير الفني، يجب أن يكون هناك فهم لوجهات النظر".