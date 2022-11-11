رود كرول: شيكابالا كان يحتاج استقرارًا ذهنيًا وعقلية متزنة للاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الهولندي رود كرول، مدرب منتخب مصر السابق، أنه توقع ظهور لاعب بمستوى محمد صلاح، نجم ليفربول، مشيرًا إلى أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" كان يحتاج "استقرارًا ذهنيًا وعقلية متزنة" للنجاح في الاحتراف الأوروبي.

وتولى رود كرول تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 1994، ثم قاد المنتخب الأول عام 1995.

وسبق لكرول أن درّب الزمالك، إضافة إلى عدد من الفرق العربية، أبرزها الرجاء المغربي، والترجي والأفريقي والصفاقسي في تونس.

وقال رود كرول، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "كنت أتوقع أن يظهر لاعبًا مصريًا مثل محمد صلاح، عندما دربت المنتخب الأولمبي كان لدينا مواهب عظيمة ورائعة، هناك العديد من المواهب تلعب في الشوارع المصرية، ليس كلهم يدخلون الأندية لكن مصر مليئة بالمواهب".

وأضاف "مصر دائمًا لديها محترفين رائعين، انظروا إلى ما فعله هاني رمزي في ألمانيا وحازم إمام في إيطاليا، وعبدالستار في البرتغال، وكذلك الحضري في سويسرا، هذه الفترة كان بها لاعبين رائعين يمكنهم اللعب في أي فريق أجنبي".

وتابع المدرب الهولندي "محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع، إنه مدهش، وأحب مشاهدته في المباريات، بالتأكيد في منتخب مصر لا يتلقى دعمًا كمهاجم داخل الملعب، كما يحدث في ليفربول".

وبسؤاله عن توقعاته لمسيرة شيكابالا حال استمر في الاحتراف، رد مدرب الزمالك السابق "كي تكون لاعبا في فريق أوروبي كبير لابد أن يكون لديك استقرار ذهني وعقلية متزنة، صلاح كان به هذه الخصائص، حتى عندما يمر بأوقات صعبة يظل هادئًا".

وسبق لشيكابالا أن لعب في أوروبا مرتين، الأولى في صفوف باوك اليوناني عام 2005، والثانية في سبورتنج لشبونة عام 2014، وفي المرتين لم يُكتب له النجاح.

وعن اللاعب الذي دربه في مصر ولا ينساه، أوضح "حازم إمام، لأنه كان لديه كل الإمكانيات للاحتراف في فرق كبرى، لكنه لم يذهب للفريق الصحيح في الوقت الصحيح، إمام كان لديه كل مميزات اللاعب الرائع، ربما لم يكن نفسيًا قادرًا على الاستمرار خارج مصر لفترة طويلة".