شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود متولى مع الأهلى قبل الإصابة بشد في العضلة الخلفية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وإجمالا شارك محمود متولى في 33 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2104 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى 2 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى مرة.

ويعد الدفع بمتولي بل وظهوره بمستوى مميز حتى الآن مفاجأة كبيرة، بعد المسيرة غير الناجحة التي لازمت اللاعب منذ الانتقال للأهلي في 2019.

وتعطلت مسيرة متولي مع الأهلي بسبب الإصابات المتكررة وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولي بعد ذلك للإصابة في أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التي لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

لكن مع الموسم الجديد وعلى عكس المتوقع شارك متولي أساسيا مع كولر الذي يفضل الاستفادة من اللاعب المميز في التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، وقطع الكرات بشكل مميز للغاية ما يمنح دفاع الأحمر ثنائية مميزة إلى جوار محمد عبد المنعم.