شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أبو حماد ودياً غداً استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة جاريدو مباراة ودية غداً السبت مع أبو حماد على ملعبه بالاسماعيلية على أن يخوض الدراويش ودية الاحد المقبل مع فريق الشباب مواليد 2001 .

تأتي سلسلة التجارب الودية بناءًا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو ضمن برنامج الإعداد لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية في رابع جولات مسابقة الدوري العام.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال سلسلة الوديات لتجهيز لاعبيه والعمل جلياً من أجل تحقيق الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق إلى جانب تنفيذ مجموعة من الخطط والأفكار للوقوف على مدى تحقيق المرونة التكتيكية بين لاعبي الدراويش.

ويذكر أن الإسماعيلي قد فاز مؤخراً على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين ومصر للتأمين بهدفين مقابل هدفًا، خلال المباراتين الوديتين استعداداً لإستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.