شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا يستعيد ذكرياته: قضيت أوقاتاً ممتعة فى بورسعيد وأتمنى التوفيق للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني السابق للنادي المصري، رسالة دعم وتحفيز للفريق البورسعيدي، مستعيداً ذكرياته السابقة عندما كان مدرباً للمصري.

وقال ماكيدا في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي المصري: أوجه هذه الرسالة لكل جماهير المصري، وأتمنى لكم موسماً رائعاً في الدوري، المصري فريق كبير في مصر أتمنى لهم الأفضل ولكل جماهيره في بورسعيد.

أضاف: بالنسبة لي عشت أوقاتا جيدة في بورسعيد، وقابلت مشجعين رائعين يدعمون المصري بشكل كبير جداً أتابع مباريات المصري في الدوري وأتمنى لهم موسماً رائعاً بالتوفيق للفريق.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.