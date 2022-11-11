شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة حيدر مديرا فنيا لفريق فيوتشر للكرة النسائية.. تعرف على الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر عن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية، والذي تم تشكيله مؤخرا بالنادي، حيث تتولى فايزة حيدر مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

إبراهيم علي مدرب عام، محمود محمد مدرب حراس، تامر كمال مدرب أحمال، ماجدة عصام مدير إداري، وهبة الله محمود طبيبا للفريق.

وأعلن نادي فيوتشر، عن أحدث الفرق التي شكلها النادي مؤخرا، وهو فريق فيوتشر لكرة القدم النسائية، ونشر الحساب الرسمي لفيوتشر عبر فيس بوك، صورة للفريق الجديد وعلق: رحبوا معانا بفريق الكرة النسائية الجديد لنادي فيوتشر.



فايزة حيدر

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

من جانبه، يسابق علي ماهر الزمن، لانهاء أزمة الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة الفريق من داخل الملعب، بعدما اضطر إلى البقاء في المدرجات خلال المباريات الماضية، الأمر الذي أثر سلبا على اللاعبين.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.